Shorts, o pantaloncini corti, ma quanto corti dovrebbero essere? (Di domenica 18 aprile 2021) Milo Ventimiglia ha riaperto il dibattito: gli Shorts possono essere davvero Shorts Shorts? L'attore statunitense che interpreta Jack Pearson nella pluripremiata serie televisiva This Is Us si è da poco mostrato con un paio di pantaloncini che definire pantaloncini suona alquanto riduttivo... Non è la prima volta che gli short striminziti vestono un divo dal fascino indiscreto, anzi: negli anni Sessanta e Settanta valeva la regola del più corto è il pantalone, più mascolino si rivela chi lo indossa. Ebbene sì, da non crederci ma così è stato. Da Steve McQueen a John F. Kennedy, da Sean Connery in versione James Bond fino ai tennisti Joe McEnroe e Stan Smith, sono stati moltissimi i testimonial dello short in versione shortissimissima. Ma ciò non giustifica ... Leggi su gqitalia (Di domenica 18 aprile 2021) Milo Ventimiglia ha riaperto il dibattito: glipossonodavvero? L'attore statunitense che interpreta Jack Pearson nella pluripremiata serie televisiva This Is Us si è da poco mostrato con un paio diche definiresuona alriduttivo... Non è la prima volta che gli short striminziti vestono un divo dal fascino indiscreto, anzi: negli anni Sessanta e Settanta valeva la regola del più corto è il pantalone, più mascolino si rivela chi lo indossa. Ebbene sì, da non crederci ma così è stato. Da Steve McQueen a John F. Kennedy, da Sean Connery in versione James Bond fino ai tennisti Joe McEnroe e Stan Smith, sono stati moltissimi i testimonial dello short in versione shortissimissima. Ma ciò non giustifica ...

Advertising

Marcomannucci77 : ???? Correre in pantaloncini è tutta un'altra storia ?? ???? Running in shorts is a whole other story ?? Polar… - modaintrend : ?? Levi's 511 Slim Shorts Pantaloncini, Baguette Short, 38W Uomo ?? A soli 46,00 invece di 60,00 ?????????? 4.60 / 5… -