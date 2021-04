Serie C, girone C: il Foggia cede alla Paganese, la Viterbese non va oltre il pari. Risultati e classifica (Di domenica 18 aprile 2021) 36a giornata del campionato di Serie C (girone C).Alle 12.30 vittorie importanti quelle ottenute da Juve Stabia e Catanzaro che hanno sconfitto rispettivamente Casertana in trasferta e Catania in casa. Nelle gare del pomeriggio il Palermo si fa beffare dal Bari che rimonta l'iniziale doppio vantaggio dei rosanero. Pareggio senza reti tra Virtus Francavilla e Viterbese, sconfitta inaspettata per il Foggia che ha ceduto tra le mura amiche 1-0 alla Paganese.RisultatiVibonese-Avellino 2-0Casertana-Juve Stabia 2-3Catanzaro-Catania 2-0Cavese-Turris (posticipata)Bari-Palermo 2-2Foggia-Paganese 0-1Virtus Francavilla-Viterbese 0-0Potenza-Monopoli (ore 17.30)Teramo-Bisceglie (ore 17.30)riposa: TernanaLA ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) 36a giornata del campionato diC (C).Alle 12.30 vittorie importanti quelle ottenute da Juve Stabia e Catanzaro che hanno sconfitto rispettivamente Casertana in trasferta e Catania in casa. Nelle gare del pomeriggio il Palermo si fa beffare dal Bari che rimonta l'iniziale doppio vantaggio dei rosanero. Pareggio senza reti tra Virtus Francavilla e, sconfitta inaspettata per ilche ha ceduto tra le mura amiche 1-0Vibonese-Avellino 2-0Casertana-Juve Stabia 2-3Catanzaro-Catania 2-0Cavese-Turris (posticipata)Bari-Palermo 2-20-1Virtus Francavilla-0-0Potenza-Monopoli (ore 17.30)Teramo-Bisceglie (ore 17.30)riposa: TernanaLA ...

