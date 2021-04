Serie A, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo la trentunesima giornata (Di domenica 18 aprile 2021) Va in archivio anche la trentunesima giornata del campionato Serie A 2020/2021 e si può pensare di fare un nuovo confronto con l’anno scorso. Tante squadre, infatti, hanno guadagnato punti rispetto a un anno fa, molte però ne hanno persi. Andiamo dunque a scoprire quali siano i principali cambiamenti: ecco quindi le classifiche a confronto dopo la trentunesima giornata di Serie A e come queste cambiano oggi rispetto a un anno fa. CLASSIFICA Serie A 2020-21 dopo 31 GIORNATE Inter 75 (+10) Milan 66 (+17) Atalanta 64 (-2) Juventus 62 (-13) Napoli 60 (+9) Lazio 58 (-10) *una partita in ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Va in archivio anche ladel campionatoA 2020/2021 e si può pensare di fare un nuovocon l’scorso. Tante squadre, infatti, hguadagnato punti rispetto a unfa, molte però ne hpersi. Andiamo dunque a scoprire quali siano i principali cambiamenti: ecco quindi leladiA e come queste cambianorispetto a unfa. CLASSIFICAA 2020-2131 GIORNATE Inter 75 (+10) Milan 66 (+17) Atalanta 64 (-2) Juventus 62 (-13) Napoli 60 (+9) Lazio 58 (-10) *una partita in ...

