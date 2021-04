Serie A, dal Cagliari alla Viola si infiamma la volata salvezza (Di domenica 18 aprile 2021) Il sabato della Serie A ha decisamente ravvivato la lotta salvezza ma di fatto condannato Crotone e Parma Fuori due dalla prossima Serie A. A scanso di miracoli improvvisi i primi verdetti del campionato arrivano in un freddo sabato primaverile. Per carità, nulla di ufficiale e si sa, finché l’aritmetica lascia speranze è lecito crederci. Al di là delle cautele di rito, le recenti sconfitte subite in rimonta contro Bologna e Spezia avevano sostanzialmente già affondato il Crotone. Dal gioco spavaldo di Stroppa a quello altrettanto coraggioso di Cosmi nulla è cambiato. Se non la pochezza tecnica di una formazione che soprattutto in fase difensiva ha più volte dimostrato di essere inadeguata alla categoria. Un peccato, ragionando che il Simy del 2021 segna più di Cristiano Ronaldo e che Messias varrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Il sabato dellaA ha decisamente ravvivato la lottama di fatto condannato Crotone e Parma Fuori due dprossimaA. A scanso di miracoli improvvisi i primi verdetti del campionato arrivano in un freddo sabato primaverile. Per carità, nulla di ufficiale e si sa, finché l’aritmetica lascia speranze è lecito crederci. Al di là delle cautele di rito, le recenti sconfitte subite in rimonta contro Bologna e Spezia avevano sostanzialmente già affondato il Crotone. Dal gioco spavaldo di Stroppa a quello altrettanto coraggioso di Cosmi nulla è cambiato. Se non la pochezza tecnica di una formazione che soprattutto in fase difensiva ha più volte dimostrato di essere inadeguatacategoria. Un peccato, ragionando che il Simy del 2021 segna più di Cristiano Ronaldo e che Messias varrebbe ...

