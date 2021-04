Scontro sul coprifuoco. Salvini, “Lo cancelleremo”. Sileri: “Presto per toglierlo” (Di domenica 18 aprile 2021) Governo diviso sul coprifuoco, Salvini prepara il nuove terreno di Scontro: “Lo cancelleremo. Avanti, non si molla”. Le riaperture annunciate dal premier Draghi e dal ministro Speranza non accontentano tutti. Non del tutto almeno. Il nuovo Scontro nella maggioranza di governo è sul coprifuoco. Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che la sua intenzione è quella di cancellarlo. Il fronte dei rigoristi (ma anche diversi esperti neutri) ritengono che al momento non ci siano le condizioni per fare un passo di questo tipo. Un passo che sarebbe decisamente più lungo della gamba. Scontro sul coprifuoco, Salvini: “Lo cancelleremo” “Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021) Governo diviso sulprepara il nuove terreno di: “Lo. Avanti, non si molla”. Le riaperture annunciate dal premier Draghi e dal ministro Speranza non accontentano tutti. Non del tutto almeno. Il nuovonella maggioranza di governo è sul. Il leader della Lega Matteoha fatto sapere che la sua intenzione è quella di cancellarlo. Il fronte dei rigoristi (ma anche diversi esperti neutri) ritengono che al momento non ci siano le condizioni per fare un passo di questo tipo. Un passo che sarebbe decisamente più lungo della gamba.sul: “Lo” “Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, ...

Advertising

news_mondo_h24 : Scontro sul coprifuoco. Salvini, “Lo cancelleremo”. Sileri: “Presto per toglierlo” - riktroiani : Governo, scontro sul #coprifuoco. La #Lega chiede di togliere il limite di orario delle 22 ma per il viceministro… - AleNelli70 : @Piccio971 vedendo il suo calendario ho trovato 7 punti,e sono stato basso.....A vedere il nostro non li trovo...Fa… - NewsElezioni : Togliere coprifuoco? Scontro in governo Braccio di ferro sul coprifuoco alle 22 che resterebbe in vigore almeno fin… - infoitsalute : Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, scontro su coprifuoco e riaperture, Rezza: “Rischio nuovi contagi c’è ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sul L'Italia verso le riaperture ma è scontro sul coprifuoco Il divieto di muoversi dopo le 22 resta in vigore fino a giugno mentre riaprono dal 26 aprile i ristoranti anche a cena ma solo all'aperto. Salvini: 'L'obiettivo è cancellare il limite notturno e ...

Calcio a 5: l'Aosta non fallisce il match point e festeggia la salvezza Fondamentale è stata la vittoria per 3 - 2 in casa del Prato nello scontro salvezza , primo dei due ... ed è proprio Mangione al 17'19" ad insaccare sul secondo palo con indosso la maglia verde, ma un ...

Coronavirus, ultime notizie. Governo lavora alle riaperture, scontro sul coprifuoco. LIVE Sky Tg24 (Diretta) Milan - Genoa il diavolo senza Ibrahimovic trova il grifone a pranzo Milan - Genoa: riuscirà la squadra di Pioli a portare a casa i tre punti? Milan - Genoa: segui la cronaca scritta, il pre partita, il post partita, le pagelle, i migliori e i peggiori e il riassunto f ...

Si scontra con un'auto, grave motociclista VIAREGGIO. Un motociclista è stato trasportato all'ospedale pisano di Cisanello in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nella sera di sabato 17 sul vecchio cavalcavia di Viareggio. Sono in cors ...

Il divieto di muoversi dopo le 22 resta in vigore fino a giugno mentre riaprono dal 26 aprile i ristoranti anche a cena ma solo all'aperto. Salvini: 'L'obiettivo è cancellare il limite notturno e ...Fondamentale è stata la vittoria per 3 - 2 in casa del Prato nellosalvezza , primo dei due ... ed è proprio Mangione al 17'19" ad insaccaresecondo palo con indosso la maglia verde, ma un ...Milan - Genoa: riuscirà la squadra di Pioli a portare a casa i tre punti? Milan - Genoa: segui la cronaca scritta, il pre partita, il post partita, le pagelle, i migliori e i peggiori e il riassunto f ...VIAREGGIO. Un motociclista è stato trasportato all'ospedale pisano di Cisanello in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto nella sera di sabato 17 sul vecchio cavalcavia di Viareggio. Sono in cors ...