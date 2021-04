Russia: De Luca (Pd), ‘bene richiesta Ue per immediata liberazione Navalny’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Bene la richiesta dell’Unione Europea per l’immediata liberazione di Aleksey Navalny. Le autorità russe consentano, nel rispetto dei diritti umani, l’accesso ad un medico di sua fiducia per verificarne le condizioni di salute e si impegnino a rilasciare Navalny, detenuto per ragioni politiche”. Lo scrive su Twitter Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Bene ladell’Unione Europea per l’di Aleksey Navalny. Le autorità russe consentano, nel rispetto dei diritti umani, l’accesso ad un medico di sua fiducia per verificarne le condizioni di salute e si impegnino a rilasciare Navalny, detenuto per ragioni politiche”. Lo scrive su Twitter Piero De, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

