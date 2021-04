Riaperture, Abrignani (Cts): 'Mascherine e distanze, avanti anche in autunno' (Di domenica 18 aprile 2021) Aprire si può . Con gradualità, con le misure di precauzione come e distanze che dovremo mantenere anche in autunno . E proteggendo sempre di più le persone fragili, soprattutto gli over 65 , con i ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) Aprire si può . Con gradualità, con le misure di precauzione come eche dovremo mantenerein. E proteggendo sempre di più le persone fragili, soprattutto gli over 65 , con i ...

Advertising

ilmessaggeroit : Riaperture, Abrignani (Cts): «Mascherine e distanze, avanti anche in autunno. Nessun ritorno alla normalità se rinu… - GPZurlo : RT @thewatcherpost: Intervista a Sergio Abrignani (CTS): 'Possiamo centrare i target di vaccinazione' di @PaoloBozzacchi Direttore The Wat… - GaiaDeScalzi : RT @thewatcherpost: Intervista a Sergio Abrignani (CTS): 'Possiamo centrare i target di vaccinazione' di @PaoloBozzacchi Direttore The Wat… - PieroTatafiore : RT @thewatcherpost: Intervista a Sergio Abrignani (CTS): 'Possiamo centrare i target di vaccinazione' di @PaoloBozzacchi Direttore The Wat… - thewatcherpost : Intervista a Sergio Abrignani (CTS): 'Possiamo centrare i target di vaccinazione' di @PaoloBozzacchi Direttore The… -