Napoli-Inter (18 aprile ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Osimhen in attacco per gli azzurri, Conte con Darmian, Lautaro Martinez e Lukaku

Al San Paolo l'Inter prova ad allungare a dodici la striscia di vittorie consecutive in campionato e Conte arriva a questa trasferta forte degli undici punti di vantaggio sul Milan. I nerazzurri dopo il successo di misura contro il Cagliari potrebbero anche permettersi di gestire il calendario, di sicuro non hanno alternative gli azzurri che

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - _intermagazine : Serie A c’è Napoli-Inter: le formazioni ufficiali - MGBasolu : RT @5maggio2002: Manca Napoli-Inter, per ora su 18 squadre siamo l'unica che in questo turno di campionato non ha fatto gol. Non ditelo a C… -