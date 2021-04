MotoGP, GP Portogallo 2021, Quartararo: “Confidenza fantastica, passo incredibile” (Di domenica 18 aprile 2021) “È una bella sensazione essere tornati con una Confidenza fantastica, tornando dal Qatar mi sento lo stesso. Sappiamo su cosa lavorare per andare forte, mi sono concentrato sul mio passo che è stato incredibile”. Questa la soddisfazione di Fabio Quartararo, vincitore del GP del Portogallo 2021 sul circuito di Portimao. “Abbiamo fatto un grande lavoro, grazie anche al team – prosegue il pilota Yamaha – Non vedo l’ora di andare a Jerez, una delle mie piste preferite. Sarà un grande compleanno per me tra due giorni“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) “È una bella sensazione essere tornati con una, tornando dal Qatar mi sento lo stesso. Sappiamo su cosa lavorare per andare forte, mi sono concentrato sul mioche è stato”. Questa la soddisfazione di Fabio, vincitore del GP delsul circuito di Portimao. “Abbiamo fatto un grande lavoro, grazie anche al team – prosegue il pilota Yamaha – Non vedo l’ora di andare a Jerez, una delle mie piste preferite. Sarà un grande compleanno per me tra due giorni“. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ARRIVA ARRIVA EL DIAAAABLO? ?? Super PECCO BAGNAIA in rimonta sul podio I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? PEDRO ACOSTA VINCE A PORTIMAO ???? ?? Che volata con Foggia? Due italiani sul podio I risultati ?… - SkySportMotoGP : ? Cadute anche per @Rins42 e @JohannZarco1, Diablo @FabioQ20 in fuga, @PeccoBagnaia in rimonta al 2° posto LIVE ?… - umbriaOn : #MotoGp, primi tre #punti per Danilo #Petrucci: il #ternano 13° in #Portogallo - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia - -