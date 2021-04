Massimo Galli | Mario Draghi sulla pandemia non ne ha azzeccata ancora una

(Di domenica 18 aprile 2021) “non ne hauna”. Il giudizio disull’operato del Governo è tranchant. In un’intervista su Il Fatto Quotidiano, il direttore delle Malattie infettive al “Sacco” di Milano mette in allarme sulle possibile conseguenze delle riaperture pianificate dal 26 aprile. “Il punto è che con l’annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di “liberi-tutti” che proprio non ci potremmopermettere. Almeno fino a una migliore copertura dei settantenni con la prima dose e degli ottantenni con la seconda. Mi sembrano obiettivilontani”.giudica troppo entusiastici i toni utilizzati per parlare di ripartenze. E avverte: A me piacerebbe tantissimo far parte della schiera che pensa l’Italia sia messa benissimo, ma purtroppo non è così. Temo ...

giudica troppo entusiastici i toni utilizzati per parlare di ripartenze. E avverte: Sui vaccini: Su Astrazeneca in particolare, riflette, 'abbiamo avuto un allineamento passivo su ...L'Italia riapre il 26 aprile e il prof.va all'attacco del governo Draghi. 'Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una', dice l'infettivologo del Sacco di Milano in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. La ...L'Italia riapre il 26 aprile e il prof. Massimo Galli va all'attacco del governo Draghi. "Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una", dice l'infettivologo del Sacco di Milano in un'intervist ...La scuola riapre quasi tutta lunedì 26. Rientro in presenza al 100% in zona gialla e arancione per circa 7 milioni di studenti. In zona rossa, ...