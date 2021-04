Lazzari | «Inzaghi è sempre presente | ci ha dato la carica»

(Di domenica 18 aprile 2021) Manuelha parlato nel pre partita di Lazio Benevento. Queste le sue parole rilasciate poco prima del fischio d’inizio Manuelha parlato a circa un’ora e mezza dal fischio d’inizio di Lazio Benevento. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali della società biancoceleste. BUON MOMENTO – «Oggi è una partita fondamentale. Veniamo da diversi risultati utili e poi avremo due scontro diretti. I tre punti sarebbero a dir poco fondamentali».– «Lui cie oggi ci ha detto quanto sarebbe importante vincere. Anche in questi giorni è stato, tramite videochiamate». AVVERSARI – «Il Benevento si difende molto bene ed è molto bravo dal punto di vista tattico, essendo molto organizzato. Noi dovremo avere pazienza e far girare molto ...

Lazio - Benevento, le probabili formazioni LAZIO (3 - 5 - 2) - Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi (Farris in panchina).