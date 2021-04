La scuola riapre ma non è pronta a riaprire (Di domenica 18 aprile 2021) “Se si torna al 100% a scuola, in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento”. Da lunedì prossimo l’Italia ricomincerà a riaprire i battenti, e quello che sia Mario Draghi sia Roberto Speranza definiscono un “rischio ragionato” nel caso delle scuole viene considerato da molte delle parti in causa quasi un azzardo. È il il presidente dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli a lanciare l’allarme: “La scuola è un luogo naturale di assembramento, e si vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi e alternarla alla dad, facendo rotazioni”. Una preoccupazione che investe anche le istituzioni. “Sulle scuole ero in disaccordo”, ricorda Massimiliano Fedriga intervistato a In mezz’ora in più, “non per la scuola in sé, ma per i trasporti”. Il presidente della Conferenza delle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) “Se si torna al 100% a, in molte aule non sarà possibile rispettare il metro di distanziamento”. Da lunedì prossimo l’Italia ricomincerà ai battenti, e quello che sia Mario Draghi sia Roberto Speranza definiscono un “rischio ragionato” nel caso delle scuole viene considerato da molte delle parti in causa quasi un azzardo. È il il presidente dell’Anp, l’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli a lanciare l’allarme: “Laè un luogo naturale di assembramento, e si vedrà costretta a ridurre la presenza dei ragazzi e alternarla alla dad, facendo rotazioni”. Una preoccupazione che investe anche le istituzioni. “Sulle scuole ero in disaccordo”, ricorda Massimiliano Fedriga intervistato a In mezz’ora in più, “non per lain sé, ma per i trasporti”. Il presidente della Conferenza delle ...

