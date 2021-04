Indykaila | “Champions ed Europa League temporaneamente cancellate” “Non è vero”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il solitamente informato account Twitterha annunciato che lae l’sono. È uno degli effetti del terremoto Superlega che sta stravolgendo il mondo del calcio. A questo punto, come già scritto oggi, è del tutto inutile la corsa al quarto posto. Il calcio dovrà ripensare sé stesso. E un terremoto dalle conseguenze inimmaginabili. Quindi, secondo, la Uefa ha cancellatole due coppe europee. BREAKING: Theandhave been cancelled temporarily. —News (@) April 18, 2021 Il giornalista Rob Harris nega: UEFA has NOT ...