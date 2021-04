Highlights Brescia-Sassari 82-94, Basket Serie A1 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Gli Highlights di Sassari che sconfigge Brescia per 82-94 nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Crisi nera per la Germani, al settimo ko consecutivo e con lo spauracchio della retrocessione sempre più vivido. A nulla servono le due frazioni seguenti, giocate quantomeno dignitosamente dai ragazzi di Buscaglia: il gap accumulato nei primi minuti è troppo ampio. Per Sassari l’MVP è Burnell con 14 punti e 12 rimbalzi, mentre dall’altra parte non sono bastati i 22 di Willis. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Glidiche sconfiggeper 82-94 nel match valido per la ventottesima giornata del campionato diA1. Crisi nera per la Germani, al settimo ko consecutivo e con lo spauracchio della retrocessione sempre più vivido. A nulla servono le due frazioni seguenti, giocate quantomeno dignitosamente dai ragazzi di Buscaglia: il gap accumulato nei primi minuti è troppo ampio. Perl’MVP è Burnell con 14 punti e 12 rimbalzi, mentre dall’altra parte non sono bastati i 22 di Willis. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Brescia Basket, Serie A: Sassari vince a Brescia e ritrova il sorriso, per la Germani settimo ko consecutivo * * * RIVIVI BRESCIA - SASSARI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) Serie A Highlights: Sassari - Olimpia Milano 73 - 85 14/04/2021 A 21:35 Serie A Milano risorge a Sassari con Zach LeDay: vittoria 85 - 73 14/...

Ascoli Calcio, arriva l'Empoli imbattuto da 27 match. All'andata ottima prova dei bianconeri CLICCA QUI PER TABELLINO EMPOLI - BRESCIA 4 - 2 E VIDEO INTERVISTE POST GARA A DIONISI E BAJRAMI ... Ecco tabellino, pagelle e highlights di quell'incontro, il secondo di Andrea Sottil sulla panchina ...

Highlights: Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari 82-94 Sportando Empoli-Brescia 4-2 Vittoria più netta di quanto non dica il risultato finale per l'Empoli che non ha sofferto più di tanto nella sfida contro il Brescia. La squadra di Josep Clotet Ruiz è sempre stata sotto nel punteggi ...

Highlights Brescia-Cantù 69-74, Basket Serie A1 2020/2021 (VIDEO) Gli highlights di Cantù che sconfigge Brescia per 74-69 nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Dopo tre sconfitte consecutive gli uomini di Bucchi tornan ...

