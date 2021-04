GP Portimao, Moto2: La prima di Fernandez (Di domenica 18 aprile 2021) È nata una nuova stella nella classe mediana del motomondiale. Al termine di una gara spettacolare, piena di colpi di scena, Raul Fernandez conquista il GP di Portimao, regolando l’inaspettato Aron Canet. Lo spagnolo di casa Aspar è al suo primo podio stagionale, dopo essere partito dalla decima posizione. In terza posizione finisce Remy Gardner, autore di un gran sorpasso all’ultima curva su un combattivo e veloce Joe Roberts. Marco Bezzecchi è il migliore degli italiani, in sesta posizione. Clamoroso errore di Sam Lowes, che cade alla prima curva del primo giro, dopo essere partito male dalla pole. Xavi Vierge, Hector Garzo, Cameron Beaubier e Marcel Schrotter completano la top ten, in una corsa spettacolare e con molte cadute. GP Portogallo, qualifiche Moto2: Lowes pole con caduta GP ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) È nata una nuova stella nella classe mediana del motomondiale. Al termine di una gara spettacolare, piena di colpi di scena, Raulconquista il GP di, regolando l’inaspettato Aron Canet. Lo spagnolo di casa Aspar è al suo primo podio stagionale, dopo essere partito dalla decima posizione. In terza posizione finisce Remy Gardner, autore di un gran sorpasso all’ultima curva su un combattivo e veloce Joe Roberts. Marco Bezzecchi è il migliore degli italiani, in sesta posizione. Clamoroso errore di Sam Lowes, che cade allacurva del primo giro, dopo essere partito male dalla pole. Xavi Vierge, Hector Garzo, Cameron Beaubier e Marcel Schrotter completano la top ten, in una corsa spettacolare e con molte cadute. GP Portogallo, qualifiche: Lowes pole con caduta GP ...

