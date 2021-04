Efficacia, diffusione, utilizzo: cinque domande sui vaccini cinesi (Di domenica 18 aprile 2021) Si fa un gran parlare dei “vaccini occidentali”, termine che include i prodotti sfornati dalle Big Pharma europee e americane. Si parla molto anche dello Sputnik V, il famigerato vaccino russo sul quale l’Ema ha avviato la rolling review per capire se approvarne o meno l’utilizzo nell’Unione europea. Non si parla a sufficienza dei vaccini InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 18 aprile 2021) Si fa un gran parlare dei “occidentali”, termine che include i prodotti sfornati dalle Big Pharma europee e americane. Si parla molto anche dello Sputnik V, il famigerato vaccino russo sul quale l’Ema ha avviato la rolling review per capire se approvarne o meno l’nell’Unione europea. Non si parla a sufficienza deiInsideOver.

Advertising

fattoquotidiano : L’ammissione da parte delle autorità cinesi che i loro vaccini anti-Covid hanno una scarsa efficacia non sembra ave… - CarlottaMarche7 : RT @Luca__Pagani: Anticorpi monoclonali: la loro efficacia nel contrasto al #Covid è dimostrata, ma in Italia non trovano diffusione: perch… - PMurroccu : RT @Luca__Pagani: Anticorpi monoclonali: la loro efficacia nel contrasto al #Covid è dimostrata, ma in Italia non trovano diffusione: perch… - alborama : RT @Luca__Pagani: Anticorpi monoclonali: la loro efficacia nel contrasto al #Covid è dimostrata, ma in Italia non trovano diffusione: perch… - PromotedJanguss : RT @Luca__Pagani: Anticorpi monoclonali: la loro efficacia nel contrasto al #Covid è dimostrata, ma in Italia non trovano diffusione: perch… -