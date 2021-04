Correa: “In serie A non esistono partite facili, questa vittoria lo dimostra” (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Un rigore procurato e poi realizzato e un’autorete (di Montipò) propiziata. Joaquin Correa può essere soddisfatto della sua prestazione contro il Benevento. “Sono contento per il gol ma ancora di più per la vittoria, contava quella. questa vittoria ci deve aiutare a capire che non bisogna mai abbassare la guardia, in serie A non esistono partite facili. Subire il gol a fine primo tempo non ci ha aiutato”, ha dichiarato l’argentino della Lazio nel post partita, “con Immobile abbiamo una grande intesa, è importante trovarsi bene in campo. Mi ha lasciato il rigore perché volevamo segnare entrambi”. Non ci sarà tempo per godersi i tre punti, incombe il turno infrasettimanale e per la Lazio si sta per alzare ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Un rigore procurato e poi realizzato e un’autorete (di Montipò) propiziata. Joaquinpuò essere soddisfatto della sua prestazione contro il Benevento. “Sono contento per il gol ma ancora di più per la, contava quella.ci deve aiutare a capire che non bisogna mai abbassare la guardia, inA non. Subire il gol a fine primo tempo non ci ha aiutato”, ha dichiarato l’argentino della Lazio nel post partita, “con Immobile abbiamo una grande intesa, è importante trovarsi bene in campo. Mi ha lasciato il rigore perché volevamo segnare entrambi”. Non ci sarà tempo per godersi i tre punti, incombe il turno infrasettimanale e per la Lazio si sta per alzare ...

