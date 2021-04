Colleferro rivive trauma Willy:17enne accoltellato per aver difeso amico è grave. 2 arresti (Di domenica 18 aprile 2021) Vittima di agguato premeditato alle porte di Roma, un ragazzo ricoverato ma non in pericolo di vita. Arrestati i due giovani aggressori. Un pestaggio che ricorda l'uccisione di Willy Monteiro Duarte, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 aprile 2021) Vittima di agguato premeditato alle porte di Roma, un ragazzo ricoverato ma non in pericolo di vita. Arrestati i due giovani aggressori. Un pestaggio che ricorda l'uccisione diMonteiro Duarte, ...

GruppoFICamera : RT @maria_spena: Sette mesi dopo l’uccisione di #WillyMonteiro, #Colleferro rivive l’incubo della violenza insensata del branco. Ancora una… - rosati22 : Colleferro rivive l'incubo di Willy, 17enne pestato in strada: è in gravi condizioni - fcolarieti : I due fermi per il 17enne pestato a Colleferro e la città che rivive l’incubo di Willy Monteiro - franca705 : RT @paolorm2012: Colleferro rivive l'incubo di Willy, 17enne pestato in strada: è in gravi condizioni - salidaparallela : RT @valecorrado86: #Colleferro rivive l'incubo di #WillyDuarte. Esprimo vicinanza a Lorenzo, il ragazzo pestato ieri. Con il Sindaco @Pierl… -