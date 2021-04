Basket Serie A1 2020, Brescia-Sassari 82-94: cronaca e tabellino (Di domenica 18 aprile 2021) Sassari sconfigge il Brescia per 82-94 nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – Il primo minuto è tutto di Spussu: tre punti, canestro e bersaglio in contropiede. Buscaglia chiama subito timeout, ma con esito scarso: Burnell ci mette quattro punti in fila, Bilan fa 2 su 2 ai liberi e Burnell chiude il parziale sull 0-14. Burns ferma il parziale, Brescia prende fiducia: la tripla di Kalinoski vale il 7-14. Bendzius entra nel tabellino marcatori, Burns finalizza un contropiede. Burnell e il 2 su 2 di Bendzius in lunetta allungano. Sacchetti nell’ultimo minuto e il buzzer beater di Kruslin da tre punti fissano il 16-29 a fine primo tempo. Nel secondo quarto il primo a salire in doppia cifra è ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021)sconfigge ilper 82-94 nel match valido per la ventottesima giornata del campionato diA1/2021. RISULTATI E CLASSIFICHE– Il primo minuto è tutto di Spussu: tre punti, canestro e bersaglio in contropiede. Buscaglia chiama subito timeout, ma con esito scarso: Burnell ci mette quattro punti in fila, Bilan fa 2 su 2 ai liberi e Burnell chiude il parziale sull 0-14. Burns ferma il parziale,prende fiducia: la tripla di Kalinoski vale il 7-14. Bendzius entra nelmarcatori, Burns finalizza un contropiede. Burnell e il 2 su 2 di Bendzius in lunetta allungano. Sacchetti nell’ultimo minuto e il buzzer beater di Kruslin da tre punti fissano il 16-29 a fine primo tempo. Nel secondo quarto il primo a salire in doppia cifra è ...

