Aurora Ramazzotti | zero inibizioni su Instagram | “Per me è normale”

(Di domenica 18 aprile 2021), nella sua seguitissima “rubrichetta” di, sorprende i followers con una dichiarazione: “per me è” La figlia d’arteè una dei giovani talenti dello spettacolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale WEB ???? Scegli il più grande INFLUENCER di tutti i tempi tra: ??… - diferen_te : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso - jessica_zorzina : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso - lovelybutfierce : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso - malandrina9 : RT @omamma13: #tzvip perché ricordiamo che aurora ramazzotti è LA persona dentro lo scrigno di Tommaso -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

in mezzo alla natura: bellissima come non mai. La figlia di Erose Michelle Hunziker ha fatto impazzire tutti con l'ultimo scatto pubblicato su Instagram..."Scambio di coppia con i vicini: che ne pensi?" . Questa è una delle prime domande poste adnel corso della sua ormai nota "Rubrichetta", un appuntamento fisso e prevalentemente a tema sessuale, con i follower di Instagram che si sentono liberi di chiedere qualsiasi cosa, ...Paola Rizzi, beauty terapist milanese, rac conta il suo percorso che l’ha portata a trattare la bellezza come un modo per sviluppare l’empowerment femminile. Le suite per la riservatezza e i trattamen ...La "confidencer" dispensa consigli e risponde con ironia ai follower di Instagram che si sentono liberi di chiederle qualsiasi cosa ...