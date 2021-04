Attenzione all’SMS che vi informa di un pacco in arrivo | nasconde un virus

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 18 aprile 2021) Nuovo allarme del CERT-AgID per un pericolosoche viene trasmesso tramite un SMS che parla diinper noi. Negli ultimi giorni sta circolando un SMS molto pericoloso. Talmente pericoloso da meritarsi un allarme specifico da parte del CERT-AgID, il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il messaggio di testo, infatti, è infetto e contiene ilper smartphone Android chiamato FluBot. Si tratta di un malware già individuato più volte in passato in Spagna, Germania e Ungheria e che, adesso, ha anche una versione specifica per l’Italia che, oltre ad avere il testo del messaggio in lingua italiana, include al suo interno diversi stratagemmi per aggirare ogni tentativo di rimozione da parte dell’utente. Il fatto che questo malware ...