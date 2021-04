Un manuale di convivenza per l' America

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021) Sonia Sotomayor e Neil Gorsuch sono due giudici della Corte supremana molto diversi tra loro, non solo perché lei è in quota democratici ed è stata nominata da Barack Obama, e lui è in quota repubblicani ed è stato nominato da Donald Trump. Hanno due storie, due filosofie, due visioni del tutto differenti, di quelle che solitamente definiamo inconciliabili. Ma la Corte suprema è il luogo in cui si deve trovare una sintesi, in cui l’assenza di confronto non è un’opzione. Così, in questi giorni di battaglia sulla riforma della Corte, con una proposta al Congresso che vuole aumentare il numero dei giudici – si chiama “packing the Court”, che è un’espressione perfetta – i due, Sotomayor e Gorsuch, hanno partecipato a una conversazione pubblica al National Security Institute: è una cosa rara, perché i giudici supremi inparlano poco e ...