Roma, dipendenti in nero e nessuna misura anti Covid: autolavaggio chiuso dai Carabinieri (Di sabato 17 aprile 2021) Le misure di sicurezza anti-contagio sono ormai chiare, dopo ben un anno dall'inizio della pandemia, ma nonostante ciò alcune attività continuano a non rispettarle. E' il caso di un autolavaggio a Roma. I controlli e la sanzione I Carabinieri della Stazione Roma viale Libia, unitamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri Forestale di Roma, nell'abito di controlli specifici, finalizzati alla corretta applicazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e alla verifica delle misure antiCovid, hanno sanzionato un autolavaggio del quartiere. Difatti, è stato accertato che il titolare e legale rappresentante della ditta, un cittadino ...

