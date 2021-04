Riaperture | fucilata di Porro contro Galli | “Per l’oracolo del lockdown dovremmo restare chiusi a oltranza”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 aprile 2021). Si sa che da tempo ormai il giornalista in forza a Mediaset, a Quarta Repubblica su Rete4, come dal suo sito, incoraggia la campagna sulle. E boccia severamente i chiusuristi. Per questo, quando ieri il virologo dell’Ospedale Sacco di Milano, ospite da Lilli Gruber a Otto e Mezzo, si è espresso con toni veementi e modi pessimistici sulle ultime decisioni assunte dal governo Draghi a riguardo,non ci ha visto più. E dal suo sito web ha lanciato strali e bordatel’esperto che imperversa in tv. Esordendo con un caustico: «Il solitone dice un’altra delle sue. Stavolta non gli sta bene il primo passo in avanti fatto da Draghi sulle»…...