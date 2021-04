Milly Carlucci furiosa per il repost volgare di Ballando Con le Stelle

Advertising

milly_carlucci : Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cat… - milly_carlucci : E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle - GiuseppeporroIt : Amici 20, Maria De Filippi menziona i programmi di Milly Carlucci: ecco cosa ha detto (VIDEO) #Amici20… - rosatoeu : Ballando con le Stelle, 'come mi manca succhiare il ca*** del mio capo'. Orrore e furia di Milly Carlucci: un terre… - Giuljathh : RT @xsembrasemplice: mia personalissima teoria: Milly Carlucci le ha telefonato dopo il dramma™? di ieri su Ballando con le stelle (fascist… -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci

... come giudice esterno, il ballerino storico di Ballando con le stelle , la fortunatissima trasmissione che va in onda il sabato su Rai 1 condotta dache, quest'anno, per lo slittamento ...Finisce in Procura il caso del tweet a luci rosse condiviso dall'account ufficiale di Ballando con le stelle , fonte di enorme imbarazzo pere per la Rai tutta. Il messaggio, esplicito, comparso improvvisamente e senza motivo nel 'feed' di @Ballando_Rai ha fatto subito il giro dei social: 'Sapete cosa mi manca del mio lavoro?...Un incidente davvero particolare che ha lasciato di stucco e profondamente arrabbiata Milly Carlucci, con l'account ufficiale di Ballando con le stelle che ha condiviso un commento di rara volgarità.Maria De Filippi, che non sbaglia mai un colpo, ha deciso di chiamare nel programma Amici, come giudice esterno, il ballerino storico di Ballando con le stelle, la fortunatissima trasmissione che va i ...