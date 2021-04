Milano, Beppe Sala svela il logo della sua lista civica e i candidati: 'Scelti i colori delle Olimpiadi' (Di sabato 17 aprile 2021) Otto candidati, quattro uomini e quattro donne: sono loro le teste di 'Beppe Sala Sindacò, la lista civica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentata oggi nel cortile dello spazio Altavia Open, ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021) Otto, quattro uomini e quattro donne: sono loro le teste di 'Sindacò, ladel sindaco di, Giuseppe, presentata oggi nel cortile dello spazio Altavia Open, ...

Advertising

Italia_Notizie : Milano, Beppe Sala presenta la sua lista in vista delle elezioni - era_giovanni : @BeppeSala Auguri Beppe !! Sono un Ingegnere sardo , abito in Sardegna ma Ti sono vicino per Milano che per i verdi… - fisco24_info : Milano, Beppe Sala presenta la sua lista in vista delle elezioni: Ecco i nomi - e i messaggi ai partiti - del sinda… - LaPresse_news : Milano, Beppe Sala: “Candidato #sindaco centrodestra? La società civile fatica a mettere la faccia vicino a Salvini… - leggoit : Milano, Beppe Sala svela il logo della sua lista civica e i candidati: «Scelti i colori delle Olimpiadi“ -