Mertens, il Napoli esercita l’opzione di rinnovo. Resterà fino a Giugno 2023 (Di sabato 17 aprile 2021) Mertens in azzurro fino al 2023 Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il rapporto tra il Napoli e Dries Mertens è destinato a durare fino … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 aprile 2021)in azzurroalCome riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il rapporto tra ile Driesè destinato a durare… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Mertens Napoli Cdm - Victor ha una maggiore forza d'urto, ballottaggio sciolto tra Mertens ed Osimhen contro l'Inter Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli. Dal quotidiano si legge:

Probabili formazioni Napoli Inter/ Diretta tv: Osimhen oppure Mertens? ...favorito) oppure Mertens come prima punta. Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote, Cuadrado sfida Zappacosta LE SCELTE DI CONTE Per quanto riguarda la capolista, le probabili formazioni di Napoli ...

GAZZETTA - Napoli-Inter, probabili formazioni. Gattuso ha due dubbi, Demme titolare Napoli e Inter si sfideranno nella gara di domani allo stadio Maradona. Gattuso deve sciogliere ancora alcuni dubbi di formazione.

