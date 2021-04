Lutto nella Famiglia Addams: si è spento a 84 anni (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I fan della ‘Famiglia Addams’ piangono Cugino Itt, l’iconico attore Felix Silla si è spento a 84 anni: l’addio di Gil Gerard su twitter Il famoso ed amatissimo attore Felix Silla, interprete del noto Cugino Itt in ‘La Famiglia Addams‘ si è spento all’età di 84 anni: la notizia del decesso arriva su Twitter dal Leggi su youmovies (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. I fan della ‘’ piangono Cugino Itt, l’iconico attore Felix Silla si èa 84: l’addio di Gil Gerard su twitter Il famoso ed amatissimo attore Felix Silla, interprete del noto Cugino Itt in ‘La‘ si èall’età di 84: la notizia del decesso arriva su Twitter dal

Advertising

NewSicilia : #Newsicilia 'Grande amica e persona di grande fiducia': dolore per la morte dell'infermiera #InaSciarpa - zazoomblog : Lutto nella televisione. Addio all’attore il suo personaggio amato da milioni di persone: “Grazie di tutto” -… - ZuzAntony : RT @AvezzanoTw: #Roma e l'#Abruzzo in lutto per la morte di Luciano Ventrone, 'Il Caravaggio del XX secolo'. L'artista, 79enne, è morto a c… - AvezzanoTw : #Roma e l'#Abruzzo in lutto per la morte di Luciano Ventrone, 'Il Caravaggio del XX secolo'. L'artista, 79enne, è m… - blumenf : @rassegnagram “nei luoghi all’aperto riscontriamo una difficoltà significativa nella diffusione del contagio”. È in… -