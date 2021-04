Levia | “Benevento più maturo | dovremo fare meglio dell’andata”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Lazio–vista da Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano della compagni capitolina ha presentato la sfida di campionato in programma domani all’Olimpico al Match Program pubblicato dai biancocelesti. Queste le parole dell’ex Liverpool che, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe partire dal primo minuto contro i giallorossi lasciando spazio ad Escalante. Lazio-, ci siamo: cha partita sarà? “Sarà una partita dura, all’andata abbiamo avuto delle difficoltà quindiper conquistare tre punti fondamentali per il nostro percorso in classifica. Il, rispetto a tre anni fa, è una squadra molto più matura. Sarà una gara difficile ma ci siamo preparati bene per vincere“. Inzaghi ha seguito ogni seduta da ...