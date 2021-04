L’Eredità | una sequenza di risposte esatte | ma Monica sbaglia

Leggi su ck12

(Di sabato 17 aprile 2021) Incredibile colpo di scena nel corso della trasmissione: unadi, ma la campionessa. (screenshot video)Grande delusione ieri al quiz show, condotto da Flavio Insinna e il più longevo della televisione italiana. Il campione Francesco Simonetta, un ragazzo calabrese ma trapiantato a Roma, che molto bene aveva fatto nelle ultime puntate, è stato eliminato. Un’eliminazione a sorpresa. Ma in ogni caso, si è portato a casa 105mila euro. Ti potrebbe interessare anche ->, Francesco Simonetta eliminato: il suo addio, quanto ha vinto Ha infatti vinto due Ghigliottine, ma avrebbe potuto vincerne altrettante se non avesse fatto confusione tra singolare e plurale in un paio di ...