Lego Super Mario ha iniziato improvvisamente a chiamareLuigi!

Lego Super Mario ha iniziato improvvisamente a chiamare...Luigi! (Di sabato 17 aprile 2021) Lego Super Mario ha ricevuto da poco un aggiornamento firmware, volto ad attivare alcune nuove feature nel giocattolo elettronico nato da una collaborazione fra Lego e Nintendo. Tuttavia, quello che l'aggiornamento ha introdotto e nessuno sapeva fino ad ora, è un particolare easter egg che potrebbe nascondere più di quel che sembra: risvegliano Lego Super Mario dal suo pisolino, è possibile sentirlo mentre chiama il fratello Luigi. Potete sentirlo voi stessi nel video qui di seguito, pubblicato su Twitter dall'utente Jay Phoenix:

