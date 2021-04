Lazio, ecco il nuovo sponsor sulla maglia (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA - La Lazio pronta a giocare con uno sponsor sulla maglia. Attraverso un comunicato, la società biancoceleste ha annunciato la sponsorship con la Contrader, azienda campana con oltre 160 ingegneri ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA - Lapronta a giocare con uno. Attraverso un comunicato, la società biancoceleste ha annunciato laship con la Contrader, azienda campana con oltre 160 ingegneri ...

Advertising

glorybox___ : RT @rep_roma: Lazio in giallo 'rinforzato': cultura, sport e spostamenti. Ecco cosa cambia [di Riccardo Caponetti] [aggiornamento delle 16:… - sportli26181512 : Lazio, ecco il nuovo sponsor sulla maglia: Con un comunicato, il club biancoceleste ha annunciato un nuovo accordo… - rep_roma : Lazio in giallo 'rinforzato': cultura, sport e spostamenti. Ecco cosa cambia [di Riccardo Caponetti] [aggiornamento… - rep_roma : Lazio in giallo 'rinforzato': cultura, sport e spostamenti. Ecco cosa cambia [di Riccardo Caponetti] [aggiornamento… - CorriereCitta : Riaperture a Roma e nel Lazio, ecco quando riaprono ristoranti, palestre, piscine e cinema. Le regole in zona giall… -