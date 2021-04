L’aggiornamento di iOS più importante dell’anno 14 5 è dietro l’angolo

Leggi su cityroma

(Di sabato 17 aprile 2021) “Entro la primavera”, dice Apple. Ma sono già otto le versioni per gli sviluppatori e in rete tutti si aspettano un lancio a sorpresa Una sorpresa annunciata. Entro la fine della primavera (ma in rete si scommette che sarà prima dell’evento del prossimo 20 aprile) arriverà il piùaggiornamento di iOS 14 (e di conseguenza anche di iPadOS). È l’update di mezza vita del sistema operativo, che viene aggiornato ogni anno e che tocca l’80% degli utenti di apparecchi Apple. Questa è infatti la cifra di adozione a febbraio scorso di iOS 14, sicuramente cresciuta ancora nelle scorse settimane grazie alla pervasività e facilità degli aggiornamenti dei sistemi operativi dei telefoni (e tablet) di Apple, ma anche al continuo entrare in commercio di nuovi telefoni e nuovi tablet. Le novità di iOS 14.5 sono un segreto di Pulcinella: le versioni preliminari di beta per ...