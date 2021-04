Inter | Conte | ”Napoli? Partita molto impegnativa”

(Di sabato 17 aprile 2021): ho sempre messo ilnelle due o tre squadre che potevano competere per la vittoria finale proprio perché conosco la forza della rosa inoltre hanno un bravissimo allenatore come Gattuso Antonioha parlato in conferenza stampa, vigilia del big match, sfida che si giocherà domenica alle 20:45 allo stadio “Diego Armando Maradona”, rispondendo alle domande dei giornalisti collegati. Queste le sue parole: Che tipo di gara dobbiamo aspettarci contro il? ”Ci aspetta una gara, io ho sempre messo ilnelle due o tre squadre che potevano competere per la vittoria finale proprio perché conosco la forza della rosa inoltre hanno un bravissimo allenatore come Gattuso. Quanto si ...

Nel corso della conferenza di stampa di presentazione della gara contro il Napoli, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha svelato un interessante retroscena di mercato che coinvolge un giocatore della squadra di Gennaro Gattuso e che risale ai tempi della sua esperienza al Chelsea: 'Quando parliamo ...Contro le squadre che portano un giocatore molto in alto sul campo in ampiezza sul lato della palla, come per esempio l'Inter di Conte su entrambe le fasce o la Juventus di Pirlo dal lato ..."Se vuoi soffrire fallo pure", è la risposta che il tecnico nerazzurro da ai calciatori che vogliono fare gli allenatori.