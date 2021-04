Il Barcellona vince la Copa del Rey ma Pjanic diventa un caso (Di sabato 17 aprile 2021) Il Barcellona ha vinto la Copa Del Rey, battendo l’Atletico Madrid. Ma sta facendo discutere l’esclusione di Pjanic. In Spagna è tempo di trofei, e a festeggiare in queste ore è il Barcellona di Ronald Koeman. Mentre in Liga la squadra catalana è terza in classica, dietro il Real Madrid e la capolista Atletico, proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) Ilha vinto laDel Rey, battendo l’Atletico Madrid. Ma sta facendo discutere l’esclusione di. In Spagna è tempo di trofei, e a festeggiare in queste ore è ildi Ronald Koeman. Mentre in Liga la squadra catalana è terza in classica, dietro il Real Madrid e la capolista Atletico, proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA 0-4 Risultato finale ? ? #Griezmann (60’) ? #deJong (63’) ? #Messi (68’) ? #Messi (72’)… - alex_orlowski : Ada Colau sindaca di #barcellona abbandona @Twitter per che motivo? Per l’odio i fake e tutto il resto che sappi… - SkySport : Il Barcellona vince la Coppa del Re: Athletic Bilbao travolto in finale per 4-0 - giulsw_u : RT @SkySport: ATHLETIC BILBAO-BARCELLONA 0-4 Risultato finale ? ? #Griezmann (60’) ? #deJong (63’) ? #Messi (68’) ? #Messi (72’) ? ?? IL BAR… - sportface2016 : Il #Barcellona vince la #CopadelRey: 4-0 all'#AthleticBilbao. Sontuoso #Messi, splende #DeJong -