Hakimi e il retroscena di mercato | “Il Napoli mi voleva | ecco perchè ho scelto l’Inter”

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilmi cercava perché a Dortmund ho lavorato bene. Ma la squadra che in quel momento mi attirava di più è sempre stata, un progetto in crescita”. Questo ildisvelato da Achrafnella lunga intervista rilasciata a La Repubblica. Il terzino destro del, alla vigila del match del Maradona contro gli azzurri, ha parlato della stagione nerazzurra e degli obiettivi della squadra allenata da Antonio Conte. Sullo Scudetto: “Ne parliamo ma con rispetto, sapendo di non averlo ancora vinto. È l’obiettivo, non lo nascondo, ma mancano molte partite. Domani colsarà molto importante”. La svolta: “La crescita è stata graduale. Molti di noi erano nuovi, me compreso. Abbiamo imparato a conoscerci. Poi, ...