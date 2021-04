Genova, presunta truffa Modì: ‘Opere senza documentazione’ (Di sabato 17 aprile 2021) A parlare è uno degli investigatori del Nucleo tutela patrimonio dei Carabinieri sentito come teste lo scorso 19 marzo nel corso del processo per i presunti falsi dipinti di Modì esposti a Palazzo Ducale: quasi la metà delle opere di Modigliani sequestrate a Genova durante una mostra nel 2017 “non avevano documenti che ne attestassero i passaggi di proprietà o l’autenticità o se c’erano non sono stati esibiti”. Il militare aggiunge: “Una circostanza piuttosto strana per un mercante d’arte quella di non avere le documentazioni”. Gli accertamenti scattarono nella primavera 2017, a mostra in corso, dopo la denuncia del critico Carlo Pepi. Tra i testimoni-chiave venne individuato l’esperto francese Marc Restellini che puntò subito il dito contro Guttman. A processo, per truffa, falso e contraffazione di opere, ci sono Mondo Mostre Skira, ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) A parlare è uno degli investigatori del Nucleo tutela patrimonio dei Carabinieri sentito come teste lo scorso 19 marzo nel corso del processo per i presunti falsi dipinti diesposti a Palazzo Ducale: quasi la metà delle opere di Modigliani sequestrate adurante una mostra nel 2017 “non avevano documenti che ne attestassero i passaggi di proprietà o l’autenticità o se c’erano non sono stati esibiti”. Il militare aggiunge: “Una circostanza piuttosto strana per un mercante d’arte quella di non avere le documentazioni”. Gli accertamenti scattarono nella primavera 2017, a mostra in corso, dopo la denuncia del critico Carlo Pepi. Tra i testimoni-chiave venne individuato l’esperto francese Marc Restellini che puntò subito il dito contro Guttman. A processo, per, falso e contraffazione di opere, ci sono Mondo Mostre Skira, ...

