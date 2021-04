Felicissima sera, Pio e Amedeo imbarazzano Maria De Filippi (Di sabato 17 aprile 2021) Ha finalmente avuto il suo debutto in tv Felicissima sera, l'atteso varietà Mediaset condotto da Pio e Amedeo su Canale 5. Per la prima volta in tv, invertendo i ruoli coperti ad Amici 20, il duo comico ha ospitato in studio la conduttrice Maria De Filippi, per porgerle una serie di domande scomode e non solo. La prima puntata del nuovo varietà ha segnato un boom di ascolti. Felicissima sera parte col botto, con Maria De Filippi Può dirsi un debutto tv scoppiettante per Felicissima sera, la cui prima puntata andata in onda il 16 aprile 2021 su Canale 5 ha sbaragliato la concorrenza tv, registrando 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share. In particolare, il varietà di Pio e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 aprile 2021) Ha finalmente avuto il suo debutto in tv, l'atteso varietà Mediaset condotto da Pio esu Canale 5. Per la prima volta in tv, invertendo i ruoli coperti ad Amici 20, il duo comico ha ospitato in studio la conduttriceDe, per porgerle una serie di domande scomode e non solo. La prima puntata del nuovo varietà ha segnato un boom di ascolti.parte col botto, conDePuò dirsi un debutto tv scoppiettante per, la cui prima puntata andata in onda il 16 aprile 2021 su Canale 5 ha sbaragliato la concorrenza tv, registrando 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share. In particolare, il varietà di Pio e ...

