Effetto Ferragni | azioni Tod’s +20% in una settimana

(Di sabato 17 aprile 2021) Il 9 aprile l’annuncio dell’ingressonel CdA. Unadopo ledell’azienda salgono del 20%. L’influencer Chiaratrasforma in oro tutto ciò che tocca. Una versione web del Re Mida. Bisogna dire che di talento ce ne vuole parecchio. E anche di lungimiranza. In questo caso ad avere la capacità di L'articolo proviene da Consumatore.com.

... che ha fatto visita a casa di Fedez , conduttore del programma, e di Chiara. La ... La giornata in compagnia dei Ferragnez ha anche avuto unpositivo per Lillo, diventato famoso come ...... ma Chiara sceglie un paio di sandali lilla sempre della collezione Chiarabrand , creando ... Per unpiù chic possiamo affidarci ad un paio di décollétes e di mules , meglio se alte: ...Il 9 aprile l'annuncio dell'ingresso Ferragni nel CdA Tod's. Una settimana dopo le azioni dell'azienda salgono del 20%.Per chi continua a sostenere che "farsi le foto non è un lavoro", mi spiace dovervi dire che oggi avrete un'altra brutta notizia: se non lo avete ancora ...