**Covid: rettore Politecnico Milano, 'rientro in presenza necessario, noi pronti'** (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Tornare alle lezioni e agli esami in presenza all'università "è una scelta assolutamente necessaria per far completare e riprendere il percorso di studi ai nostri studenti". A dirlo all'Adnkronos è il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, a proposito del previsto graduale rientro in presenza negli atenei per esami, lezioni e lauree, a partire dal prossimo mese. "Siamo pronti per ospitare gli studenti – sottolinea Resta – il corpo docente ha già una buona copertura di vaccinazione e siamo organizzati per avere un distanziamento efficace nelle nostre aule". All'interno dell'università, assicura Resta, "gli spazi sono sani e salubri, quindi non è certo la lezione che aumenta l'impatto sui contagi. Mascherine, distanziamento e sanificazioni sono ...

