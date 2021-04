Advertising

sportli26181512 : Colonnese: 'Napoli, è Insigne è il tuo top player': L'ex azzurro: 'Quando ha avuto costanza gli azzurri ne ha tratt… - salvione : Colonnese: 'Napoli, è Insigne è il tuo top player' - cn1926it : #Colonnese: “#Insigne è il top player del #Napoli, #Demme garantisce la giusta copertura” - susydigennaro : RT @napolimagazine: NM LIVE - Francesco Colonnese a 'NM': 'Insigne e' il vero top player del Napoli, contano tutte le gare per la Champions… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NM LIVE - Francesco Colonnese a 'NM': 'Insigne e' il vero top player del Napoli, contano tutte le gare per la Champions… -

Ultime Notizie dalla rete : Colonnese Napoli

Corriere dello Sport.it

Lo ha dichiarato l'ex difensore del, Francesco, a NapoliMagazine. Com: " Mi è piaciuto l'atteggiamento positivo con cui ilè sceso in campo a Marassi, con grande convinzione,...- Francesco, ex difensore di Inter e, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss KissL'ex calciatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida che si giocherà domenica sera al Maradona ...VIDEO - AMARCORD INTER - 15/04/1995: SENO-JONK-BERTI, E' UN DERBY DA SBALLO Il Napoli - ha detto il doppio ex Francesco Colonnese a Radio Marte - è a pieno titolo in corsa Champions ma non sarà facile ...