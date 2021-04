Coinbase, per evitare facili entusiasmi è bene attenersi ai numeri (Di sabato 17 aprile 2021) Il successo della quotazione diretta di Coinbase, tra le principali piattaforme per lo scambio di criptovalute, ha infiammato gli animi di tutti i sostenitori di Bitcoin, Ethereum e simili. Si tratta certamente di un segnale indicativo, che non è il caso di trascurare, tuttavia al fine di evitare troppo facili entusiasmi legati alle alle emozioni del momento è bene attenersi ai dati numerici al momento disponibili. Nel primo trimestre del 2021 la stima dei ricavi per Coinbase si attesta intorno a 1,8 miliardi di dollari, con una crescita di nove volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i profitti sono saliti da 32 milioni di dollari a una cifra compresa tra 730 e 800 milioni di dollari. Il numero di utenti che effettuano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Il successo della quotazione diretta di, tra le principali piattaforme per lo scambio di criptovalute, ha infiammato gli animi di tutti i sostenitori di Bitcoin, Ethereum e simili. Si tratta certamente di un segnale indicativo, che non è il caso di trascurare, tuttavia al fine ditroppolegati alle alle emozioni del momento èai datici al momento disponibili. Nel primo trimestre del 2021 la stima dei ricavi persi attesta intorno a 1,8 miliardi di dollari, con una crescita di nove volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i profitti sono saliti da 32 milioni di dollari a una cifra compresa tra 730 e 800 milioni di dollari. Il numero di utenti che effettuano ...

Advertising

il_format : Wall Street, Coinbase apre a 381 dollari per azione - infoiteconomia : Coinbase quotata in borsa: quali sono le conseguenze per l'economia? - criptochen : Dopo il listing di $STORJ su @coinbase e dopo la galoppata di $FIL mancava all’appello $SC. Chi osserva può dedurre… - quinta : RT @stefniko72: @quinta Coinbase quotato al nasdaq per $76bn ieri. Successone anche se nel prospetto dice che 1)dipendiamo da un numero ris… - daybinary : Via alle Trimestrali con Ottimi Utili per le Banche, Coinbase Vale più del Nasdaq -