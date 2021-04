Bulgaria, finale di Coppa: via libera a 10.000 tifosi allo stadio (Di sabato 17 aprile 2021) La riapertura degli stadi sembra vicina in Bulgaria. Secondo i media locali infatti, la finale di Coppa di Bulgaria tra Arda Fc e CSKA Sofia potrebbe essere aperta al pubblico. Via libera per l’ingressi di 10.000 tifosi allo stadio, ossia il 20% della capienza dell’impianto. La partita è in programma al National Stadium il 19 maggio 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) La riapertura degli stadi sembra vicina in. Secondo i media locali infatti, ladiditra Arda Fc e CSKA Sofia potrebbe essere aperta al pubblico. Viaper l’ingressi di 10.000, ossia il 20% della capienza dell’impianto. La partita è in programma al National Stadium il 19 maggio 2021. SportFace.

