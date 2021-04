Benvenuti a casa di Giuliano Andrea dell’Uva

Leggi su cityroma

(Di sabato 17 aprile 2021) Skip to content Per celebrare i 40 anni di AD, 40 designer aprono le porte delle loro abitazioni private. Oggi entriamo nelladell‘architetto, a Chiaia, in un palazzo del ’700. Nathalie Krag. Styling Chiara dal Canto«Questo e? un angolo della camera da letto dellain cui viviamo a Napoli, in un palazzo decadente di fine ’700 a Chiaia. Ho voluto colorare di bianco le vecchie murature in tufo. Sulla pannellatura in legno nera un’opera di William Kentridge, a contrasto con la cassettiera in legno dipinto e formica su mio disegno. Sulla parete in smalto verde e blu una vecchia porta in legno e la testiera disegnata da Gio Ponti per l’hotel Royal di Napoli. Dove e? rimasta la pavimentazione in graniglia, tavolini Petalo di Charlotte Perriand, ...