Annalisa Minetti cieca | torna a vedere grazie a due occhi elettronici

(Di domenica 18 aprile 2021) Notizia incredibile perdall’età di 18 anni, tornerà a ”a due: scopriamo di cosa si tratta e le parole della cantante. Leggi anche: Isola, come sta Brando Giorgi? Brutte notizie: costretto ad operarsi all’o Sulle pagine del settimanale Grand Hotelha annunciato che presto potràre aa dei nuovi ””. Dopo 27 anni di buio la cantante e attrice potrà finalmente avere un sostegno nel buio. Tutto merito di una tecnologia di ultima generazione che cambierà il suo modo di affrontare la quotidianità. Ecco le parole di...

Advertising

zazoomblog : Annalisa Minetti torna a vedere grazie a due occhi elettronici - #Annalisa #Minetti #torna #vedere - casertafocus : CASERTA - Al Liceo Manzoni si parla dello sport “senza confini” con Annalisa Minetti e i dirigenti sportivi - sonikmusicnet : Ora in onda: ANNALISA MINETTI - DUE MONDI - wesud_news : “Resilienza, forza di volontà, passione”. Luca Mancuso ne discute con Annalisa Minetti e Francesco Baccini - sarakaos82 : Immagini di repertorio...epoca capelli alla Annalisa Minetti -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa Minetti

Gossip e TV

Oltre che, le atlete paralimpiche delle Fiamme Azzurre"artista di chiara fama" e Sara Morganti , l'Ambasciatrice Paralimpica e Capitano della Nazionale femminile di Sitting Volley ...... Luca Mancuso ed importanti ospiti: Sabrina Battista del gruppo LVM Academy " training mind, i cantantie Francesco Baccini e due esperti di musica Dario e Flavio Pesce. 'La vita ...Splendida notizia per Annalisa Minetti. Sulle pagine del settimanale Grand Hotel l’artista ha annunciato che presto potrà tornare a vedere. Proprio così: dopo 27 anni di buio la cantante e attrice pot ...18:02:05 CASERTA. Nel quadro di una serie di iniziative tese a valorizzare al Liceo Manzoni lo Sport come denominatore comune, il giorno 23 aprile 2021 alle ore 16.30, in modalità streaming sulla pagi ...