VIDEO Moto2, GP Portogallo: gli highlights delle prove libere (Di venerdì 16 aprile 2021) Grande equilibrio in Moto2 al termine delle prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo atto della stagione. L’americano Joe Roberts ha dominato la scena con il miglior crono in entrambe le sessioni. Il portacolori di casa Italtrans domina la classifica combinata con il crono di 1.43.144. Lo statunitense è il favorito nella giornata di domani insieme alle KTM dello spagnolo Raul Fernandez e dell’australiano Remy Gardner. Bene anche l’iberico Aron Canet (Aspar), mentre delude Sam Lowes che si colloca in settima piazza nella classifica combinata. Il britannico di casa Marc VDS è chiamato ad una risposta nella giornata di domani dopo aver dominato i primi due round della stagione. Marco Bezzecchi, quinto in classifica, è il migliore degli italiani con il team Sky, mentre delude Di Giannantonio ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Grande equilibrio inal terminedel Gran Premio del, terzo atto della stagione. L’americano Joe Roberts ha dominato la scena con il miglior crono in entrambe le sessioni. Il portacolori di casa Italtrans domina la classifica combinata con il crono di 1.43.144. Lo statunitense è il favorito nella giornata di domani insieme alle KTM dello spagnolo Raul Fernandez e dell’australiano Remy Gardner. Bene anche l’iberico Aron Canet (Aspar), mentre delude Sam Lowes che si colloca in settima piazza nella classifica combinata. Il britannico di casa Marc VDS è chiamato ad una risposta nella giornata di domani dopo aver dominato i primi due round della stagione. Marco Bezzecchi, quinto in classifica, è il migliore degli italiani con il team Sky, mentre delude Di Giannantonio ...

