“Una | nessuna | centomila” rinviato all’11 giugno 2022 il grande evento musicale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) UNA.. IL CONCERTO”, il piùdi sempre contro la violenza di genere, alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, èall’ 11. UNA, perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne,, perchédonna deve più essere una vittima,è il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste per sostenere una battaglia così importante. FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI sono le 7 grandi artiste protagoniste del concerto “UNA.. IL CONCERTO, le 7 grandi voci unite per raccogliere ...