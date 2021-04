Una balena grigia è stata avvistata a Ponza: “Evento rarissimo” (Video) (Di venerdì 16 aprile 2021) Ponza, avvistata una balena grigia: primo avvistamento in Italia (Video) Una balena grigia è stata filmata durante la giornata di ieri, 15 aprile 2021, nelle acque che bagnano l’isola di Ponza, per l’esattezza nella zona del Frontone. Un avvistamento “eccezionale” per i biologi dato che si tratta dal primo avvenuto in Italia e di cui si ha una prova filmata. Diversi Video postati sui social e rilanciati dalla pagina della Cooperativa barcaioli ponzesi, testimoniano qualcosa di unico: un esemplare di grigia, apparentemente magro, forse dall’orientamento confuso, filmato così da vicino che “quasi si tocca” scrive chi ha pubblicato il Video. Avvisata la Capitaneria di porto e con il ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021), avviuna: primo avvistamento in Italia () Unafilmata durante la giornata di ieri, 15 aprile 2021, nelle acque che bagnano l’isola di, per l’esattezza nella zona del Frontone. Un avvistamento “eccezionale” per i biologi dato che si tratta dal primo avvenuto in Italia e di cui si ha una prova filmata. Diversipostati sui social e rilanciati dalla pagina della Cooperativa barcaioli ponzesi, testimoniano qualcosa di unico: un esemplare di, apparentemente magro, forse dall’orientamento confuso, filmato così da vicino che “quasi si tocca” scrive chi ha pubblicato il. Avvisata la Capitaneria di porto e con il ...

Una rarissima balena sta nuotando nel nostro mare: è un evento eccezionale In Italia non c’era mai stata e nel Mediterraneo non si vedeva dal 2010. L’avvistamento della rara balena grigia è un evento straordinario.

