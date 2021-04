Smalling derubato nella notte da tre uomini armati. Presi rolex e gioielli (Di venerdì 16 aprile 2021) notte di terrore in casa Smalling. Il difensore della Roma è stato rapinato in casa sua da tre uomini armati. Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, il difensore che non ha preso parte alla partita di ieri sera stava dormendo nella sua abitazione in zona Appia antica quando tre uomini, verso le 5 di mattina, si sono intrufolati costringendolo ad aprire la cassaforte. In casa c’erano anche la moglie Sam e il figlio Leo. Dalla cassaforte sono stati Presi rolex e gioielli. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine che si sono recate sul posto poco dopo. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021)di terrore in casa. Il difensore della Roma è stato rapinato in casa sua da tre. Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, il difensore che non ha preso parte alla partita di ieri sera stava dormendosua abitazione in zona Appia antica quando tre, verso le 5 di mattina, si sono intrufolati costringendolo ad aprire la cassaforte. In casa c’erano anche la moglie Sam e il figlio Leo. Dalla cassaforte sono stati. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine che si sono recate sul posto poco dopo. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

