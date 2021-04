Serie B, la Lega convoca un’assemblea d’urgenza per il 17 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) La Lega Serie B ha disposto la convocazione di un’assemblea d’urgenza, considerando l’impatto dell’emergenza Coronavirus, particolarmente rilevante e dannoso per il regolare sviluppo del campionato cadetto. I componenti della Lega Nazionale Professionisti di Serie B si riuniranno in data sabato 17 aprile, a partire dalle ore 15.00. Una seconda convocazione è programmata per domenica 18 aprile, sempre dalle ore 15.00. Riunioni fondamentali per il prosieguo della stagione sportiva in Serie B, dopo i tanti problemi relativi all’afflusso di contagi da Covid-19 da non sottovalutare. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) LaB ha disposto lazione di, considerando l’impatto dell’emergenza Coronavirus, particolarmente rilevante e dannoso per il regolare sviluppo del campionato cadetto. I componenti dellaNazionale Professionisti diB si riuniranno in data sabato 17, a partire dalle ore 15.00. Una secondazione è programmata per domenica 18, sempre dalle ore 15.00. Riunioni fondamentali per il prosieguo della stagione sportiva inB, dopo i tanti problemi relativi all’afflusso di contagi da Covid-19 da non sottovalutare. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Lega #SerieA, la previsione WhatsApp di #Cairo a #DalPino: “Chi ti ha votato ti tradirà” - SerieA : Tutti i risultati della 30ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutt… - SerieA : Tutto pronto per la 30ª giornata! ?? Uno sguardo a tutti gli orari. ?? Scarica l'App ufficiale della Lega Serie A pe… - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Inter, Juventus & Others Demand Resignation Of Lega Serie A President Paolo Dal Pino, Italian Media Report https://t.co… - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Inter, Juventus & Others Demand Resignation Of Lega Serie A President Paolo Dal Pino, Italian Media Report https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lega Lega, la minoranza assoluta In un anno e tre mesi (presiede la Lega dall'8 gennaio 2020) è stato capace di unire, mettendoseli ... gli hanno mosso una serie di rilievi sulla gestione dei diritti tv e dei ...

La leggenda del 'Sor Magara': Carletto Mazzone! La sua valenza in serie A nel '74/'75, in cui otterrà la prima di una lunga serie di salvezze nella ...conquisterà subito l'esigente pubblico toscano portando la Viola a conquistare la Coppa di Lega ...

Focolai Covid-19, il finale di stagione in Serie B è a rischio Non bastarono 29 positivi al Covid-19 per evitare il 3-0 a tavolino nella (non) gara contro la Salernitana: la Reggiana visse tra ottobre e novembre il peggior momento della storia recente ...

Diritti Tv Serie A, De Laurentiis: 'Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti' Il presidente del Napoli si è scagliato contro il presidente della Lega Dal Pino in riferimento alla necessità di riportare i tifosi negli stadi ...

In un anno e tre mesi (presiede ladall'8 gennaio 2020) è stato capace di unire, mettendoseli ... gli hanno mosso unadi rilievi sulla gestione dei diritti tv e dei ...La sua valenza inA nel '74/'75, in cui otterrà la prima di una lungadi salvezze nella ...conquisterà subito l'esigente pubblico toscano portando la Viola a conquistare la Coppa di...Non bastarono 29 positivi al Covid-19 per evitare il 3-0 a tavolino nella (non) gara contro la Salernitana: la Reggiana visse tra ottobre e novembre il peggior momento della storia recente ...Il presidente del Napoli si è scagliato contro il presidente della Lega Dal Pino in riferimento alla necessità di riportare i tifosi negli stadi ...